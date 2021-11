Πρόκειται για την Κινέζα αθλήτρια (και νικήτρια του Ρολάν Γκαρός το 2014) που στις 2 Νοεμβρίου υποστήριξε ότι πριν από τρία χρόνια, είχε αναγκαστική σεξουαλική επαφή με τον πρώην αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης, Ζανγκ Γκάολι, στο σπίτι του.

Ηδη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τένις (WTA) Στιβ Σάϊμον, εξέφρασε «ανησυχία» για την ασφάλεια της Σουάϊ Πενγκ, τονίζοντας πως αμφιβάλλει για τις επίσημες πληροφορίες από την Κίνα σχετικά με την αθλήτρια, αναφερόμενος στο επίμαχο mail.

«Η δήλωση που κυκλοφόρησε σήμερα (σ.σ. Τετάρτη 17/11) από τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, σχετικά με την Πενγκ, απλώς αυξάνει την ανησυχία μου για την ασφάλεια και για το που βρίσκεται», ανέφερε ο Σάιμον και πρόσθεσε: «Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Πένγκ έγραψε πραγματικά το email που λάβαμε και ότι θα μπορούσε να εννοεί τις λέξεις που της αποδίδονται».

Το email – φάντασμα…

Μέχρι χθές το βράδυ (17/11), η Πένγκ, δεν έχει δώσει σημεία διαδικτυακής ζωής, δύο εβδομάδες μετά τις καταγγελίες της ότι ο Γκάολι, την είχε εξαναγκάσει να κάνει σεξ μαζί του, πριν την καταστήσει «ερωμένη» του.

Και ξαφνικά χθες το κινεζικό κρατικό κανάλι CGTN «αποκάλυψε» στο Twitter ότι η Πενγκ έστειλε ένα email στη διοίκηση της WTA στα οποία φέρεται να λέει τα εξής:

«Οι πληροφορίες, ειδικά σχετικά με την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης, είναι ψευδείς. Δεν λείπω ούτε κινδυνεύω. Απλώς ξεκουραζόμουν στο σπίτι, όλα είναι καλά. Ευχαριστώ και πάλι για το ενδιαφέρον», φέρεται να έγραψε η Πενγκ.

Why is the cursor visible in this screenshot? Who’s taken that screenshot and when? Who sent it? #China #PengShuai #ZhangGaoli https://t.co/pUQaO4VC2H