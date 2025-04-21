Θλίψη στο Βατικανό για τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου

Ο καρδινάλιος Γιόζεφ Φάρελ, προσωρινός διοικητής του Βατικανού, ανακοίνωσε επίσημα τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου με την ακόλουθη γραπτή δήλωση:

«Αγαπητές αδελφές και αδελφοί, με βαθύ πόνο πρέπει να ανακοινώσω τον θάνατο του Αγίου Πατέρα μας Φραγκίσκου. Στις 7:35 σήμερα το πρωί, ο επίσκοπος της Ρώμης Φραγκίσκος επέστρεψε στον Οίκο του Πατρός. Το σύνολο της ζωής του αφιερώθηκε στην υπηρεσία προς τον Κύριο και την Εκκλησία του.

»Μας δίδαξε να ζούμε τις αξίες του Ευαγγελίου με πίστη, θάρρος και οικουμενική αγάπη. Ειδικά υπέρ των φτωχότερων και περιθωριοποιημένων. Με απεριόριστη ευγνωμοσύνη για το παράδειγμά του, πραγματικού μαθητή του Κυρίου Ιησού, παραδίδουμε την ψυχή του πάπα Φραγκίσκου στην πλήρη ελέους αγάπη του Θεού».

Στο μεταξύ, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για μια προσευχή για τον Πάπα Φραγκίσκο.

Στις 23 Απριλίου σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του πάπα Φραγκίσκου

Η σορός του πάπα Φραγκίσκου πρόκειται να τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα μεθαύριο, 23 Απριλίου. Απόψε, υψηλόβαθμος κληρικός πρόκειται να ευλογήσει την σορό, στο εσωτερικό του ξενώνα της Αγίας Μάρθας, τον οποίο είχε επιλέξει ως τόπο διαμονής ο ποντίφικας.

Από το Βατικανό έγινε γνωστό, παράλληλα, ότι το 'Αγιο Έτος των Καθολικών (την έναρξη του οποίου είχε κηρύξει ο Φραγκίσκος στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου) θα συνεχιστεί, αν και θα πρέπει να αναβληθούν -υποχρεωτικά- κάποιες προγραμματισμένες θρησκευτικές εκδηλώσεις.

Η ακριβής ημερομηνία της κηδείας του εκλιπόντα ποντίφικα θα αποφασιστεί από την ολομέλεια των καρδιναλίων. Το ανώτατο όριο για την τέλεσή της, πάντως, το οποίο τίθεται από το τελετουργικό, είναι εννέα ημέρες μετά τον θάνατο του Αγίου Πατέρα των Καθολικών.

Όσο για το Κονκλάβιο των καρδιναλίων, αρμόδιο για την εκλογή του νέου ποντίφικα, συνήθως συνέρχεται εντός τριών εβδομάδων από την ημέρα του θανάτου του πάπα και έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος σε αυτό, οι καρδινάλιοι ηλικίας μέχρι ογδόντα ετών. Στην φάση αυτή είναι 136 και σε ποσοστό 70% είχαν επιλεγεί από τον Φραγκίσκο. Όλες οι σχετικές ψηφοφορίες είναι μυστικές και για την εκλογή του νέου αρχηγού της Καθολικής Εκκλησίας απαιτούνται τα δυο τρίτα των ψήφων.

Σύμφωνα με τους σχολιαστές, το κονκλάβιο που θα συνέλθει τις επόμενες εβδομάδες, πρόκειται να έχει ως κύρια σημεία αναφοράς του την εκκλησιαστική συνοδικότητα και μια ιδιαίτερη ευαισθησία προς περιοχές του πλανήτη μας στις οποίες η ζωή των ανθρώπων περνά καθημερινά από σημαντικές δοκιμασίες. Χώρες και περιοχές που κάποιοι θα αποκαλούσαν «περιφερειακές» και όχι πρωτεύουσας γεωπολιτικής σημασίας οι οποίες, όμως, ήταν στο επίκεντρο της δράσης του Φραγκίσκου

Από την τριακοστή τρίτη ψηφοφορία του κονκλάβιου, τέλος, σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη εκλεγεί ο νέος ποντίφικας, η επιλογή των καρδιναλίων θα περιοριστεί στους δυο υποψήφιους που μέχρι εκείνη την στιγμή θα έχουν λάβει τις περισσότερες ψήφους και ο πάπας θα εκλεγεί με απλή πλειοψηφία.

Οι καμπάνες της Νοτρ Νταμ χτύπησαν 88 φορές για να τιμήσουν το πάπα

«88 κτυπήματα για 88 χρόνια ζωής...θα ακολουθήσει ομοβροντία από όλες τις καμπάνες του καθεδρικού ναού», εξήγησε η υπηρεσία της Παναγίας των Παρισίων. Θα ακολουθήσει μεσημεριανή, απογευματινή λειτουργία και εσπερινή προσευχή προς τιμήν του πάπα Φραγκίσκου.

Ο πάπας Φραγκίσκος «κάλεσε την ανθρωπότητα να πιστέψει στην αδελφοσύνη, στηριζόμενος στον διάλογο μεταξύ των θρησκειών και να υπολογίσει ως προτεραιότητα τις ανάγκες των φτωχών», ανακοίνωσε η Σύνοδος των Επισκόπων της Γαλλίας.

«Ο πάπας Φραγκίσκος άφησε το σημάδι του στην ποιμαντική πρακτική της εκκλησίας με τους απλούς και προσηνείς του τρόπους», υπενθύμισε ο καρδινάλιος Ερίκ ντε Μπουλέν Μποφόρ, πρόεδρος της Συνόδου.

Απέναντι στην οικολογική κρίση, ο πρώτος λατινοαμερικανός πάπας απηύθυνε έκκληση για την φροντίδα της κοινής μας εστίας, συνεχίζει ο καρδινάλιος στην ανακοίνωση και υπενθυμίζει την συγκινητική του έκκληση προς την Γαλλία και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μην χάσουν την ψυχή τους κλείνοντας την πόρτα τους στους μετανάστες.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.