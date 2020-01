Ρωσικό πολεμικό πλοίο «προσέγγισε επιθετικά» ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό που έκανε επιχείρηση στην βόρεια Αραβική Θάλασσα και αγνόησε προειδοποιήσεις του αμερικανικού σκάφους με αποτέλεσμα να αυξήσει την κίνδυνο σύγκρουσης, ανέφερε το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, σε ανακοίνωση ο 5ος Στόλος του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ανέφερε ότι «την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου ενώ πραγματοποιούσε τακτικές δραστηριότητες στην Βόρεια Αραβική Θάλασσα το USSS Farragut προσεγγίστηκε από ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο».

Ο 5ος Στόλος, που επιβλέπει τις επιχειρήσεις του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην Μέση Ανατολή υπογράμμισε ότι το Farragut έστειλε ναυτικό σήμα για κίνδυνο σύγκρουσης και ζήτησε από το ρωσικό πλοίο να αλλάξει πορεία, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες ναυσιπλοΐας. «Το ρωσικό πλοίο αρχικά αρνήθηκε αλλά τελικά άλλαξε πορεία. Αν και το ρωσικό πλοίο έλαβε μέτρα η αρχική καθυστέρηση συμμόρφωσης με τους διεθνείς κανόνες την ώρα που έκανε μία επιθετική προσέγγιση αύξηση τον κίνδυνο σύγκρουσης», σημείωσε ο 5ος Στόλος.

Το αμερικανικό δίκτυο επικαλείται δύο ανώνυμες δηλώσεις από Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι ανέφεραν ότι το πλοίο πλησίασε σε απόσταση 180 μίλια το αμερικανικό αντιτορπιλικό.

Farragut sounded five short blasts, the international maritime signal for danger of a collision, and requested the Russian ship alter course in accordance with international rules of the road. pic.twitter.com/OGCeAGKOy3