Το τέλος του κόσμου θα έρθει λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με μία νέα θεωρία συνωμοσίας που στηρίζεται στο ημερολόγιο των Μάγια και ένα σπάνιο ουράνιο φαινόμενο που θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα.

Πώς προέκυψε όμως μία ακόμη παράλογη θεωρία συνωμοσίας που υποστηρίζει ότι ο κόσμος θα τελειώσει στις 21 Δεκεμβρίου;

Πριν από λίγους μήνες, ένας ευαγγελιστής πάστορας, ο Πολ Μπέγκλεϊ, προέβλεψε ότι το τέλος του κόσμου θα έρθει στις 21 Δεκεμβρίου 2020, στηριζόμενος στο ημερολόγιο των Μάγια και τη σύζευξη δύο πλανητών που θα συμβεί εκείνη την ημερομηνία, η οποία παρεμπιπτόντως είναι και η μέρα των γενεθλίων του.

Στις 21 Δεκεμβρίου, οι πλανήτες Δίας και Κρόνος θα πλησιάσουν τόσο πολύ ο ένας τον άλλον που θα μοιάζουν σαν διπλός πλανήτης. Αυτό θα σηματοδοτήσει την πρώτη σύζευξη των δύο πλανητών, οι οποίοι θα σχηματίσουν το λεγόμενο «αστέρι των Χριστουγέννων».

Ο Δίας και ο Κρόνος θα απέχουν μόλις 0,06º μεταξύ τους. Αυτό είναι περίπου το 1/5 της διαμέτρου της Σελήνης. Η τελευταία φορά που συνέβη αυτό το φαινόμενο ήταν στις 4 Μαρτίου 1226. Οι δύο πλανήτες ήρθαν επίσης κοντά το 1600, αλλά το φαινόμενο δεν ήταν ορατό από τη Γη. Την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, αν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, το ουράνιο φαινόμενο θα είναι ορατό σε όλο τον κόσμο.

Τον περασμένο Ιούνιο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μια θεωρία συνωμοσίας σύμφωνα με την οποία διαβάζαμε λάθος το ημερολόγιο των Μάγια και η ημερομηνία δεν είχε υπολογιστεί σωστά. Σύμφωνα με τον πάστορα Μπέγκλεϊ, το ημερολόγιο των Μάγια αναφέρει την 21η Δεκεμβρίου ως εξαιρετικά σημαντική.

«Ο Δίας και ο Κρόνος θα βρεθούν τόσο κοντά όσο ήταν το 1623 και αυτό δεν θα ξανασυμβεί για τα επόμενα 500 χρόνια», λέει ο πάστορας σε βίντεο στο YouTube.

«Αυτό είναι τόσο σπάνιο και θα συμβεί το χειμερινό ηλιοστάσιο, στις 21 Δεκεμβρίου 2020. Οι Μάγια λένε ότι αυτό θα μπορούσε σίγουρα να είναι το τέλος του κόσμου όπως τον ξέρουμε».

Δεν είναι ξεκάθαρο τι πιστεύει ο πάστορας από την Ιντιάνα, ο οποίος φημίζεται για τις τρελές προβλέψεις του, ότι θα συμβεί την συγκεκριμένη ημερομηνία. Είναι πραφανές ότι οι ισχυρισμοί του πάστορα δεν βασίζονται σε επιστημονικές αποδείξεις ή τουλάχιστον κινείται στο πεδίο της λογικής. Άλλωστε, έχει κάνει και άλλες προβλέψεις στο παρελθόν για την συντέλεια του κόσμου, η οποία ακόμη δεν έχει έρθει.

