Συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης του θανάτου του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα τον περασμένο Νοέμβριο, με την Εισαγγελία του Σαν Ισίντρο να προτείνει να απαγγελθούν κατηγορίες ανθρωποκτονίας από πρόθεση για επτά υγειονομικούς!

Πρόκειται για τον νευροχειρούργο Λεοπόλδο Λούκε, τη ψυχίατρο Ογκουστίνα Κοσάτσοφ, έναν ψυχολόγο, έναν συντονιστή γιατρό, δύο νοσηλευτές και τον επόπτη τους, με την Εισαγγελία να ζητά να απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα στους κατηγορούμενους, που θα ξεκινήσουν τις καταθέσεις τους στις 31 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται πως κατόπιν εξέτασης των συνομιλιών ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, είχε προκύψει πως ο Μαραντόνα πιθανότατα δεν δεχόταν την απαραίτητη φροντίδα, λίγες μόνο ημέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο στην οποία είχε υποβληθεί.

