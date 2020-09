«Θα σκάσεις άνθρωπε;» (will you shut up man?). Εμβληματική αποδεικνύεται η ατάκα του Τζο Μπάιντεν προς τον Τραμπ, αποτυπώνοντας την ατμόσφαιρα… αρένας που επικράτησε στην πρώτη τους τηλεμαχία.

Οι διακοπές και οι φωνές του Τραμπ κάποια στιγμή έκαναν τον Μπάιντεν να απηυδήσει και να πει αυθόρμητα: «Θα σκάσεις άνθρωπε; Αυτό (που κάνεις) είναι τόσο αντιπροεδρικό… Συνέχισε να πολυλογείς άνθρωπε».

Η ατάκα αυτή φαίνεται ότι είχε ακαριαία απήχηση την αμερικανική κοινή γνώμη, τόση απήχηση ώστε το επιτελείο του κατά τον Τραμπ «κοιμήση Τζο» να αποφασίσει να παράγει μπλουζάκια (100% βαμβάκι) με τυπωμένη τη φράση και τον Τραμπ μουτρωμένο, σε μια κάθε άλλο παρά... κοιμισμένη αντίδραση!

Μάλιστα, σύμφωνα με το BBC κινήθηκαν τόσο γρήγορα, που τα μπλουζάκια άρχισαν να πωλούνται για την ενίσχυση της προεκλογικής εκστρατείας του Μπάιντεν ενόσω το ντιμπέιτ ήταν ακόμα στον «αέρα!»

Έχει κανείς αμφιβολία ότι το μπλουζάκι (μόνο 30 δολάρια το ένα σε όλα τα μεγέθη) θα πουλήσει σαν «ζεστό ψωμί;»

Πηγή: skai.gr