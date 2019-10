Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από μαχαιριές αγνώστου σε Mall στο Μάντσεστερ.

Στο σημείο έχουν σπεύσει η αστυνομία και ασθενοφόρα.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν με τη χρήση τέιζερ έναν ύποπτο.

Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει πως είδε δύο άτομα να μαχαιρώνουν κόσμο.

All going off in #Manchester in the Arndale 😳😳😳 pic.twitter.com/3LXB9u821q