Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από μαχαιριές αγνώστου σε Mall στο Μάντσεστερ.

Στο σημείο έχουν σπεύσει η αστυνομία και ασθενοφόρα.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν με τη χρήση τέιζερ έναν ύποπτο.

Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει πως είδε δύο άτομα να μαχαιρώνουν κόσμο.

Shocked by the incident in Manchester and my thoughts are with the injured and all those affected. Thank you to our excellent emergency services who responded and who are now investigating what happened.