Ο γάλλος τενόρος Στεφάν Σενεσάλ επιβιώνει με μακαρόνια και πατάτες από τότε που η πανδημία του κορονοϊού ανάγκασε τις αίθουσες όπερας να κλείσουν και έπαψαν να υπάρχουν δουλειές, τουλάχιστον όμως απέκτησε φήμη τραγουδώντας --δωρεάν-- από το παράθυρό του στο Παρίσι.

Όταν η Γαλλία μπήκε στο πρώτο της lockdown τον Μάρτιο, ο Σενεσάλ όπως και άλλοι μουσικοί, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, βγήκαν στα μπαλκόνια τους ή στα παράθυρά τους σ' όλη την Ευρώπη για να τραγουδήσουν στους γείτονές τους και να τους εμψυχώσουν.

Η Γαλλία βρίσκεται τώρα στο δεύτερο lockdown της και ο 44χρονος Σενεσάλ έχει αρχίσει να τραγουδάει από το παράθυρό του και πάλι, αν και αυτή τη φορά, αντί για κάθε μέρα, μόνο Δευτέρα και Παρασκευή το βράδυ.

«Όταν έγινε το lockdown, όλα τα πολιτιστικά δρώμενα σταμάτησαν. Αισθανόσουν πραγματικά σαν να ήρθε το τέλος», λέει ο Σενεσάλ στο διαμέρισμά του, σε απόσταση 15 λεπτών με τα πόδια από τη βασιλική της Σακρ-Κερ.

Song from a window.



French opera tenor singer Stephane Senechal performs the 'O Sole Mio' from his window in Paris on the 10th day of a strict lockdown in France aimed at curbing the spread of COVID-19



📸 Philippe Lopez pic.twitter.com/bJdjj2wqLC