Well, γνωρίζουμε ότι το διαδίκτυο είναι γεμάτο fake news και θεωρίες συνομωσίας ιδιαίτερα φέτος το ζήσαμε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Από του συνωμοσιολόγους του κορωνοϊού τα 5G, και τα τσιπάκια στους συνωμοσιολόγους οι οποίοι θεωρούν ότι η Melania Trump έχει μια σωσία που κάνει εμφανίσεις για λογαριασμό της.

Ναι, καλά διαβάσατε και δεν είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια θεωρία τρελαίνει τους χρήστες του διαδικτύου που παλεύουν να βρουν την «αλήθεια».

This new Melania double is weak sauce. #wheresmelania pic.twitter.com/yAsbR7CuQJ — Johnny KILLoran w/ “Kill” in all caps bc Halloween (@metroville) July 10, 2018

Οι θεωρίες συνωμοσίας για σωσία της Melania Trump ξεκίνησαν το 2017 όταν η ίδια βρισκόταν μαζί με τον σύζυγό της σε δηλώσεις που έδινε σε δημοσιογράφους για σχετικά με τα μέτρα ανακούφισης από τον τυφώνα στο Πουέρτο Ρίκο και στεκόταν πίσω του. Τότε ο Trump σχολίασε Η γυναίκα μου, η Melania, που τυγχάνει να είναι εδώ» κάτι που φαινόταν ξεκάθαρα. Έτσι οι φήμες άρχισαν να λένε ότι το ανέφερε για να μην αμφισβητήσει κανείς την παρουσία της αφού ήταν μια άλλη ενώ δεν άργησαν να προσέξουν ότι το σχήμα της μύτης της ήταν διαφορετικό.

Τώρα μια νέα φωτογραφία τους ξεκίνησε και πάλι την συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα και ιδιαίτερα το Twitter. Σε αυτή την φωτογραφία η οποία τραβήχτηκε στις 22 Οκτωβρίου το προεδρικό ζεύγος επιβιβάζεται στο Marine One από τον Λευκό Οίκο.

That’s...SO not Melania. They didn’t even try. https://t.co/sVUswvNbbW — Patton Oswalt (@pattonoswalt) October 25, 2020

Η Melania φαίνεται να χαμογελάει πλατιά παρόλο που την ίδια μέρα στο debate την στιγμή που βρισκόταν στην σκηνή με τον σύζυγό της και της κρατούσε το χέρι εκείνη το απώθησε επιδεικτικά.

Εκτός από το γεγονός ότι η Melania δεν γελάει σχεδόν ποτέ έτσι σύμφωνα με το Twitter τώρα ισχυρίζονται ότι η οδοντοστοιχία της είναι διαφορετική αφού η «real» Melania έχει τετράγωνα δόντια ενώ η «fake» Melania έχει στρογγυλά.

Παρόλα αυτά αισθητικός που μιλάει στην Daily Mail αναφέρει ότι οι celebs που συνήθως είναι ανέκφραστοι μπορεί την στιγμή που θα χαμογελάσουν να γίνουν αγνώριστοι λόγω της «ανύψωσης του λίπους» και των «πτυχών του δέρματος που κινούνται» στο πρόσωπο.

Trump is so pathetic that when he can't con his wife to go out with him, he has a body double that stands in. #fakemelania pic.twitter.com/d1UCs53hOE — VOTE! (@TreeExploder) October 25, 2020

Πηγή: Must