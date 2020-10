Τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας σε Αιγαίο και Κύπρο καταδίκασε ο Σεμπάστιαν Κουρτς, με ανάρτησή του στο Twitter.

Ο Αυστριακός καγκελάριος ανήρτησε 2 Tweets την Τρίτη, μέσω των οποίων εξέφρασε την αντίθετη στάση του στην κινητικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο με τη νέα έξοδο του Oρούτς Ρέις στα ανοιχτά, αλλά και την επιλογή της να ανοίξει τα Βαρώσια στην Κύπρο, επιλογή που προκαλεί τριβές και στο εσωτερικό του ψευδοκράτους.

Επίσης, δήλωσε κατηγορηματικά ότι αν συνεχίσει έτσι η Τουρκία, θα βρεθεί αντιμέτωπη με κυρώσεις.

If #Turkey continues to violate international law, it faces the threat of #EU sanctions. Also Turkey’s membership negotiations with the #EU should be stopped. @kmitsotakis @CYPresidency