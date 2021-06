Νέα βίντεο από την τραγωδία με την πτώση τελεφερικ στην Ιταλία που σημειώθηκε στο τέλος Μαϊου ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Το τελεφερίκ μετέφερε τους επιβάτες σε ένα βουνό με θέα στη λίμνη Maggiore στις δυτικές Άλπεις όταν έπεσε 1.000 πόδια μακριά από το σταθμό, προκαλώντας το θάνατο 14 άνθρώπων.

Σύμφωνα με την Daily Mail, τα στιγμιότυπα δείχνουν πόσο κοντά ήταν οι επιβάτες στην ασφάλεια προτού κοπεί το νήμα της ζωή τους.

Όπως εξηγεί η βρετανική εφημερίδα ένα από τα βίντεο δείχνει ότι την καμπίνα μόλις λίγα μέτρα μακριά από την άφιξη στο σταθμό, με τους επιβάτες να αγνοούν τι επρόκειτο να ακολουθήσει.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ένα καλώδιο σπάει, οδηγώντας σε μια ξέφρενη πορεία.

Italian media published on Wednesday video footage of the deadly cable car disaster which occurred in northern Italy about three weeks ago. 14 people were killed in the accident, including five Israelis, all from the the same family. pic.twitter.com/LYZpeaRs04