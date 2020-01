Η Τέιλορ είναι ένα αγγλικό σπρίνγκερ σπάνιελ τεσσάρων ετών και μια από τους σκληρά εργαζόμενους διασώστες που δίνουν καθημερινά μάχη στην Αυστραλία, η οποία πλήττεται επί μήνες από τις δασικές πυρκαγιές.

Στο πρόσταγμα: "Κοάλα, Βρες!", η Τέιλορ τρέχει στις καμμένες δασικές εκτάσεις και εντοπίζει τραυματισμένα μαρσιποφόρα μυρίζοντας την οσμή που αναδίδει η γούνα τους ή τα κόπρανά τους, γνωστά ως "scat".

Κάθε φορά που βρίσκει ένα κοάλα ανταμείβεται με μια μπάλα του τένις ή με μια λιχουδιά.

Ο πληθυσμός των κοάλα στην Αυστραλία έχει υποστεί βαρύ πλήγμα από τις πυρκαγιές. Μόνο στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το 30% του βιότοπου των κοάλα--οι δασικές εκτάσεις από ευκαλύπτους, που χρησιμοποιούν τόσο για την τροφή τους όσο και για καταφύγιο--πιθανόν να έχει καταστραφεί.

Μια έκτακτη οικονομική επιδότηση για την αποκατάσταση της άγριας ζωής που ξεκίνησε να χορηγεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πριν από λίγες ημέρες θα επικεντρωθεί στην επιβίωση των κοάλα.

Η Τέιλορ έχει γίνει η καλύτερη στον τομέα της καθώς έχει εκπαιδευτεί από τότε που ήταν μόλις λίγων μηνών στο να βρίσκει τραυματισμένα κοάλα.

"Σε ιδανικές συνθήκες όπου υπάρχει άπνοια, η μυρωδιά του ζώου ουσιαστικά κατεβαίνει από το δέντρο και η Τέιλορ μπορεί να μυρίζει τα ζώα, εκείνη κάθεται ακριβώς από κάτω και σηκώνει προς τα πάνω το κεφάλι της για να μας δείξει πού βρίσκονται", λέει ο εκπαιδευτής της Ράιαν Τέιτ.

Ο Τέιτ είναι διευθυντής της "Εταιρείας Εκπαίδευσης Ζώων Τέιτ", που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών σκύλων-ανιχνευτών.

GOOD DOG: Dog trainer Ryan Tate explains to @abcnews how his 4-year-old English Springer Spaniel detection dog, Taylor, sniffs out koalas to help rescue crews save the threatened marsupials during Australia’s wildfire catastrophe. https://t.co/jUrJNEm0Xk pic.twitter.com/BxG1XkTM1F