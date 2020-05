Η Αμερικανίδα ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ, φαίνεται πως είναι εξοργισμένη με τη στάση και τα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ σχετικά με τις ταραχές στη Μινεάπολη και μέσω ανάρτησής της στο twitter δηλώνει στον ίδιο ότι θα γνωρίσει την ήττα στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump