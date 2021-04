Τραγωδία σε εξέλιξη στην Ταϊβάν. Επιβατικός συρμός εκτροχιάστηκε μέσα σε τούνελ στο ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν, αφού κατά τις πρώτες πληροφορίες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο ο οδηγός του οποίου δεν το έχει σταθμεύσει σωστά και κύλησε ως τις σιδηροτροχιές, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 36 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 72 να τραυματιστούν, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με τα σωστικά συνεργεία να δυσκολεύονται να προχωρήσουν στον απεγκλωβισμό επιβατών κάποιων βαγονιών που έχουν παραμορφωθεί, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο συρμός, που εκτελούσε δρομολόγιο με προορισμό την Τάιτουνγκ, εκτροχιάστηκε μέσα σε στοά βόρεια της πόλης Χουάλιεν, με αποτέλεσμα ορισμένα από τα βαγόνια να προσκρούσουν στα τοιχώματα του τούνελ, ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα της Ταϊβάν σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε νωρίτερα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ άλλοι 72 έχουν τραυματιστεί, με περίπου 60 που βρίσκονται σε πιο σοβαρή κατάσταση να έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

Αυτό είναι το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει σημειωθεί στη χώρα εδώ και τρεις δεκαετίες.

Στο τρένο επέβαιναν περίπου 350 άνθρωποι, κατά όσα είναι γνωστά.

Από 80 ως 100 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα τέσσερα πρώτα βαγόνια, ενώ τα βαγόνια από το πέμπτο ως και το όγδοο έχουν «παραμορφωθεί» και είναι δύσκολη η πρόσβαση στο εσωτερικό τους.

«Βγήκαν όλοι από το τέταρτο βαγόνι;» ακούγεται να φωνάζει με αγωνία μια γυναίκα από το εσωτερικό της στοάς σε πλάνα που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές.

Σύμφωνα με το δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων CNA, αυτοκίνητο που «δεν είχε σταθμευθεί σωστά» πιστεύεται ότι κύλησε στις σιδηροτροχιές. Το πυροσβεστικό σώμα έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφικό στιγμιότυπο που εικονίζει τα διαλυμένα συντρίμμια του οχήματος πλάι σε τμήμα του εκτροχιασμένου συρμού.

«Το τρένο μας συγκρούστηκε με αυτοκίνητο», ακούγεται να λέει άνδρας σε βίντεο που μεταδόθηκε από τηλεοπτικά δίκτυα της Ταϊβάν. «Το αυτοκίνητο έπεσε» στις σιδηροτροχιές από ανισόπεδο κόμβο, πρόσθεσε.

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε την πρώτη ημέρα εορταστικού τριημέρου στην Ταϊβάν.

Οι ορεινές ανατολικές ακτές της νήσου αποτελούν δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Το 2018, δεκαοκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 175 τραυματίστηκαν όταν επιβατικός συρμός εκτροχιάστηκε στη βορειοανατολική Ταϊβάν.

Breaking: Fire department says several feared dead and injured after a train carrying around 350 passengers derailed in a tunnel in Hualien County, Taiwan. (Video via 鄭榮貴 on Facebook) pic.twitter.com/WTyMeoXJQ1