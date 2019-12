Ένα νεογέννητο γατάκι στην Ταϊλάνδη δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή, καθώς γεννήθηκε με δύο κεφάλια.

Η ιδιοκτήτρια της μητέρας του το χαρακτήρισε ως «θαύμα» και του έδωσε δύο ονόματα, Νγκερν και Θονγκ, που σημαίνουν λεφτά και χρυσός.

Όπως είπε η ιδιοκτήτρια των γατιών, η γάτα της είχε μια δύσκολη γέννα και αναγκάστηκε να τη μεταφέρει στον κτηνίατρο για καισαρική. Οι γιατροί κατάφεραν να κρατήσουν ζωντανό το γατάκι με τα δύο κεφάλια, το οποίο μετά τη γέννησή του ανέπνεε με το ζόρι και η καρδιά του ήταν αδύναμη.

Η ιδιοκτήτρια δήλωσε πως αγαπάει πάρα πολύ τις γάτες και λόγω της εμπειρίας της θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει το μικρό δικέφαλο γατάκι να μεγαλώσει. Το γατάκι χρειάζεται να τρέφεται με σύριγγα και να του κάνει κάποιος μαλάξεις στο στέρνο του για να λειτουργήσουν τα εσωτερικά του όργανα σωστά.



