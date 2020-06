Τα τελευταία λόγια του Τζορτζ Φλόιντ «πετούν» πάνω από 5 πόλεις των ΗΠΑ

Πανό με τα τελευταία λόγια του Τζορτζ Φλόιντ (George Floyd) εθεάθησαν, το περασμένο Σαββατοκύριακο, στους ουρανούς πέντε πόλεων των ΗΠΑ. Το πανό πίσω από τα αεροπλάνα στον ουρανό του Ντιτρόιτ έγραφε «Please I can't breathe», αυτό στον ουρανό της Νέας Υόρκης έγραφε «They are going to kill me».