Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε σήμερα τους αξιωματούχους που θα στελεχώσουν μια σειρά κρίσιμων υπουργείων και θέσεων συμβούλων στον Λευκό Οίκο, επιβεβαιώνοντας ότι ο Άντονι Μπλίνκεν θα είναι ο επόμενος επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, από τις 20 Ιανουαρίου.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Μπαράκ Ομπάμα, Τζον Κέρι, θα αναλάβει ειδικός απεσταλμένος για το κλίμα, ένδειξη του πόσο σημαντικό θεωρεί αυτό το θέμα ο Δημοκρατικός εκλεγμένος πρόεδρος.

«Χρειάζομαι μια ομάδα που θα είναι έτοιμη από την πρώτη ημέρα», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Μπάιντεν, την ώρα που ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ αρνείται ακόμη να παραδεχτεί την ήττα του στις προεδρικές εκλογές. Οι συνεργάτες του «είναι έμπειροι και δοκιμασμένοι σε κρίσεις, ενώ ταυτόχρονα είναι καινοτόμοι και επινοητικοί», πρόσθεσε.

Ο Τζέικ Σάλιβαν θα αναλάβει σύμβουλος του Μπάιντεν σε θέματα εθνικής ασφάλειας και η δικηγόρος Αβρίλ Χέινς θα είναι η επόμενη διευθύντρια των υπηρεσιών πληροφοριών. Η Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ θα αναλάβει πρέσβειρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Μπάιντεν θα προτείνει επίσης για υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας τον ισπανόφωνο Αλεχάντρο Μαγιόρκας, κουβανικής καταγωγής, σε μια προσπάθεια να ανατρέψει τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ. Ο 60χρνος Μαγιόρκας, που υπήρξε ομοσπονδιακός εισαγγελέας στην Καλιφόρνια, ήταν υφυπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας επί Μπαράκ Ομπάμα. Αν επικυρωθεί ο διορισμός του από τη Γερουσία, θα γίνει ο πρώτος επικεφαλής αυτού του σημαντικού υπουργείου που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό. Ο Μαγιόρκας γεννήθηκε στην Αβάνα και έφτασε στις ΗΠΑ ως πολιτικός πρόσφυγας, μαζί με την οικογένειά του, όταν ήταν μόλις ενός έτους. Σήμερα είναι στέλεχος της δικηγορικής εταιρείας WilmerHale.

Την πρώτη ημέρα της προεδρίας του ο Μπάιντεν σκοπεύει να ανακαλέσει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που είχε επιβάλει ο Τραμπ σε πολίτες 13 χωρών, κυρίως μουσουλμανικών ή αφρικανικών. Σχεδιάζει επίσης να υποβάλει στο Κογκρέσο ένα σχέδιο νόμου το οποίο θα περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις για να αποκτήσουν την αμερικανική υπηκοότητα περίπου 11 εκατομμύρια μετανάστες που σήμερα θεωρούνται παράνομοι στις ΗΠΑ.

