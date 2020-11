Λίγη μόλις ώρα μετά την ανάρτηση του στο Twitter στην οποία αναγνώριζε έστω έμμεσα την ήττα Μπάιντεν, ο Ντόναλντ Τραμπ τα γυρίζει και με νέα του ανάρτηση τονίζει ότι δεν παραδέχεται τίποτα.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!