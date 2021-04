Viral έχει γίνει το βίντεο από την επίσκεψη της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ στην Άγκυρα, η οποία μπαίνοντας στο προεδρικό μέγαρο της Τουρκίας με τον πρόεδρο Ερντογάν, στέκεται όρθια, καθώς δεν είχε προβλεφθεί θέση για εκείνη στην αίθουσα.

Στο βίντεο φαίνονται ο Μισέλ και ο Ερντογάν να κάθονται στις δύο πολυθρόνες, ενώ η φον ντερ Λάιεν στέκεται όρθια και αμήχανη, κοιτάζοντάς τους και χωρίς να γνωρίζει που θα καθίσει η ίδια. Μάλιστα, ακούγεται να λέει ένα «εχμ» μέχρι να βρεθεί η λύση και να καθίσει σε έναν καναπέ, περίπου 12 μέτρα μακριά και απέναντι από τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Πολλοί έσπευσαν να κατηγορήσουν τη στάση του Τούρκου προέδρου απέναντι στην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημειώνοντας ότι αντικατοπτρίζει τις θέσεις του για τα γυναικεία δικαιώματα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μάλιστα, η Ολλανδέζα ευρωβουλευτής Sophie in ‘t Veld, σχολίασε στο twitter ότι σε προηγούμενες συναντήσεις του Ερντογάν με Ευρωπαίους επικεφαλής, όταν αυτοί ήταν άνδρες, οι τρεις ηγέτες κάθονταν σε «ισοδύναμες θέσεις» με τις καρέκλες δίπλα – δίπλα. «Δεν ήταν τυχαίο, ήταν σκόπιμο», έγραψε στο Twitter, ενώ σε άλλη ανάρτησή της επικρίνει τον Μισέλ γιατί δεν παραχώρησε τη δική του θέση.

And no, it wasn’t a coincidence it was deliberate.👇 Why was @eucopresident silent? https://t.co/LvObcyGpmL pic.twitter.com/dLUxuUr5B9

Παράλληλα, κάποιοι άλλοι ανέφεραν ειρωνικά ότι το ατυχές συμβάν είναι η «νέα» συμφωνία ΕΕ-Άγκυρας για τα γυναικεία δικαιώματα στην Τουρκία.

"Ehm" is the new term for "that’s not how EU-Turkey relationship should be". #GiveHerASeat #EU #Turkey #womensrights pic.twitter.com/vGVFutDu0S