Σε ευχολόγια, συστάσεις στους Ταλιμπάν, και δηλώσεις φραστικής στήριξης στην Καμπούλ κατέφυγε το ΝΑΤΟ σήμερα Παρασκευή.

Το ΝΑΤΟ θα υποστηρίξει την αφγανική κυβέρνηση όσο το δυνατόν περισσότερο και θα "προσαρμόσει" τη διπλωματική του παρουσία, ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, στο τέλος της συνεδρίασης με τους πρέσβεις των χωρών της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες, μετά την απόφαση της Ουάσινγκτον και του Λονδίνου να αποχωρήσουν από τη χώρα.

"Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ανησυχούν βαθιά για τα υψηλά επίπεδα βίας που προκαλεί η επιχείρηση των Ταλιμπάν, κυρίως οι επιθέσεις εναντίον αμάχων, οι στοχευμένες δολοφονίες και οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων", πρόσθεσε σε ανακοίνωση.

