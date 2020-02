Τέσσερις τούρκοι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν, ένας σοβαρά, από πυρά πυροβολικού συριακών κυβερνητικών στρατευμάτων στην επαρχία Ιντλίμπ (βορειοδυτικά) σήμερα Δευτέρα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

«Οι υπεύθυνοι για τον θάνατο των Τούρκων στρατιωτών θα λογοδοτήσουν», έγραψε στο Twitter ο Ιμπραήμ Καλίν, εκπρόσωπος του Ταγίπ Εντογάν.

Κατά την Άγκυρα, οι τουρκικές δυνάμεις ανταπέδωσαν τα πυρά που δέχθηκαν και κατέστρεψαν στόχους — δεν διευκρινίζεται τι ακριβώς — στην Ιντλίμπ. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επισήμανε ότι οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις βομβάρδισαν με πυροβολικό τα στελέχη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων του παρότι είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις τουρκικές θέσεις.

Η Daily Sabbah, ανήρτησε βίντεο από την τουρκική απάντηση στην Ιντλίμπ και δείχνει επιθέσεις με ρουκέτες.

VIDEO — Turkish forces retaliate against the Assad regime attack in Syria’s northwestern Idlib province, footage by local sources showshttps://t.co/lOvAwEYNKQ pic.twitter.com/1uF5JOpPOQ