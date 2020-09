Παγιδευμένο όχημα εξερράγη σε μια πόλη τη Συρίας, πάνω στα σύνορα με την Τουρκία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά άνθρωποι, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής αυτής όπου σημειώνονται συχνά βομβιστικές επιθέσεις αφότου οι υποστηριζόμενοι από την Τουρκία Σύροι αντάρτες εκδίωξαν τις κουρδικές δυνάμεις.

Το όχημα εξερράγη στη μεθοριακή πόλη Ρας αλ Αΐν, η οποία καταλήφθηκε από τους Σύρους αντάρτες το 2019. Μέχρι τότε ήταν υπό τον έλεγχο της κουρδικής πολιτοφυλακής YPG (Μονάδες Προστασίας του Λαού). Δύο από τα θύματα ήταν παιδιά.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές ποιος ευθύνεται για την επίθεση αυτή.

Στις φωτογραφίες που τράβηξαν οι κάτοικοι φαίνεται μια ομάδα ανθρώπων γύρω από το καμένο όχημα. Σε ένα βίντεο, άλλοι άνθρωποι μεταφέρουν σε μια κουβέρτα τουλάχιστον έναν νεκρό.

Another incident in Ras Al Ayn the most violent city in Syria.



A car bomb exploded at the entrance of the city which killed seven people including a child.



The civilians are calling for the Turks to enter the city and replace the Hamzat and Sultan Murad terrorists. pic.twitter.com/02nP480VcF