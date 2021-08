Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν συγκαλεί για αύριο Τρίτη 17 Αυγούστου, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

Following latest developments in #Afghanistan, and after intense contacts with partners in the past days and hours, I decided to convene an extraordinary VTC of EU Foreign Ministers #FAC tomorrow afternoon for a first assessment.