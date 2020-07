Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των ομολόγων του της Ισπανίας, Ιταλίας και Πορτογαλίας με τους ηγέτες των "φειδωλών", δηλαδή της Ολλανδίας, Δανίας, Αυστρίας, Σουηδίας αλλά και της Φινλανδίας.



Προηγήθηκε συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Ιταλό και τον Ισπανό πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε και Πέδρο Σάντσεθ αντίστοιχα, στο Περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.



Στη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συμμετείχαν επίσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα.

«Διαπραγματευόμαστε επί τρεις ημέρες πλέον και προφανώς δεν έχει υπάρξει επαρκής πρόοδος ώστε να φτάσουμε σε συμφωνία. Ειλικρινά ελπίζω ότι σήμερα θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο», δήλωσε ο πρωθυπουργός λίγο πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών της τρίτης ημέρας της Συνόδου Κορυφής.

Day 3 of #EUCO continues with meeting of @eucopresident with Chancellor Merkel @RegSprecher @EmmanuelMacron @kmitsotakis @sanchezcastejon @antoniocostapm @GiuseppeConteIT and @vonderleyen



Plenary session will not resume before 4pm pic.twitter.com/OZcS1cwPTM