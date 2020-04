Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ συγκάλεσε την Παρασκευή ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης για τις 23 Απριλίου, με αντικείμενο την οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ, που έχει πληγεί άπό την πανδημία του κορωνοϊού.

«Είναι ώρα θα θέσουμε τις βάσεις για μια ισχυρή οικονομική ανάκαμψη», ανέφερε σε ανακοίνωση ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μετά τη συμφωνία του επιτεύχθηκε από τους Ευρωπαίους υπουργούς για μια κοινή απάντηση στην κρίση, την οποία χαρακτήρισε «σημαντική εξέλιξη».

Με την απόφαση του Eurogroup, μεταξύ άλλων, η Ευρωζώνη πλέον θα διαθέτει ένα τεράστιο χρηματοδοτικό πακέτο, με μισό τρισεκατομμύριο ευρώ (540 δισ.) που θα είναι άμεσα διαθέσιμο για τα πληγέντα κράτη-μέλη. Παράλληλα, αναμένεται να οριστικοποιηθούν σύντομα και οι λεπτομέρειες για το ταμείο ανάκαμψης, μετά το τέλος της πανδημίας.



I will call a videoconference with #EUCO members on April 23, 2020.



With @vonderleyen working on Roadmap & Action Plan to ensure the well-being of Europeans and bring #EU back to growth based on a green and digital strategy.



Statement 👉https://t.co/JnfWQTAWjl