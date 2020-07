Σε νέα σύσκεψη συμμετείχε προ ολίγου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με την Καγκελάριο της Γερμανίας, Αγκελα Μέρκελ, τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και τους πρωθυπουργούς της Ιταλίας, Κόντε, της Ισπανίας, Σάντσεθ και της Πορτογαλίας, Κόστα.

Πρόκειται για την τελευταία από μια σειρά διαβουλεύσεων που έγιναν τις τελευταίες ώρες. Ο πρωθυπουργός έχει συμμετάσχει σε συσκέψεις με αυτή τη σύνθεση που έχουν διαρκέσει πάνω από 10 ώρες από χθες το βράδυ, προκειμένου να υπάρξει συντονισμός των χωρών του Νότου.

In yet another meeting, this time with Angela Merkel, @EmmanuelMacron, @GiuseppeConteIT, @sanchezcastejon and @antoniocostapm. Europe must remain ambitious. Let’s get a deal done tonight. #EUCO pic.twitter.com/YwzgYolOPE