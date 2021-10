Ο ευρωπαίοι ηγέτες χειροκρότησαν όρθιοι αποχαιρετώντας την καγκελάριο της Γερμανίας Αγγελα Μέρκελ που συμμετέχει στην 107η και τελευταία της ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία.

«Ελπίζω ότι δεν θα θυμώσετε με την τελετή αυτή για την τελευταία σας σύνοδο κορυφής», δήλωσε , σύμφωνα με ευρωπαϊκή πηγή, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Οι συνεδριάσεις των Είκοσι Επτά «χωρίς την Αγγελα, είναι σαν την Ρώμη χωρίς το Βατικανό ή το Παρίσι χωρίς τον Πύργο του Άιφελ», πρόσθεσε.

You have participated in 107 of the 214 meetings of the European Council since its start.



Thanks for your experience, your wisdom and your ability to focus on the essential.



Dankeschön dear Angela. pic.twitter.com/qpmnJBSRwa