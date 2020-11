Συνεχίζεται η καταμέτρηση ψήφων στις πολιτείες-«κλειδιά», Πενσυλβάνια, Νεβάδα, Τζώρτζια και Βόρεια Καρολίνα.

Συγκεκριμένα στην Πενσυλβάνια έχουν μείνει περίπου 20-23 χιλιάδες επιστολικές ψήφοι προς καταμέτρηση μόνο από την κομητεία Άλεγκενι. Έχουν επίσης, ακόμα περίπου 17.000 προσωρινές ψήφους.

Εντωμεταξύ, ο Τραμπ, που παραμένει πίσω σε Νεβάδα, Τζώρτζια και Πενσυλβάνια, ετοιμάζεται να προσφύγει στα δικαστήρια, σύμφωνα με το Fox News.

Ενώ οι σύμβουλοί του τον έχουν συμβουλεύσει ότι οι αγωγές είναι απίθανο να βγουν υπέρ του ειδικά σε πολιτείες όπως η Πενσυλβάνια, η Νεβάδα και η Τζώρτζια, ο Τραμπ φάνηκε να μην ενδιαφέρεται να υποχωρήσει, ανέφερε η Wall Street Journal, επικαλούμενη αρκετές πηγές που μιλούσαν υπό όρους ανωνυμίας.

Ανήρτησε μάλιστα στο Twitter ότι οι επιστολικές ψήφοι που συλλέχθηκαν μετά τις 8 το βράδυ της Τρίτης είναι παράνομες. Στη συνέχεια, σε άλλο tweet είπε ότι «κακά πράγματα έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια εκείνων των ωρών, όπου η ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ κακώς και με σκληρό τρόπο δεν επιτράπηκε. Τρακτέρ μπλόκαραν τις πόρτες και τα παράθυρα ήταν καλυμμένα με χοντρό χαρτόνι, έτσι ώστε οι ελεγκτές να μην μπορούν να δουν τα δωμάτια καταμέτρησης».

Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED...