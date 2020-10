Για το πρότυπο που είχε στην εφηβική ηλικία μίλησε σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο ΙTAR-TASS ο πρόεδρος της Ρωσίας. «Όταν ήμουν στο λύκειο ήθελα να γίνω σαν τον Σορτζ… Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία» δήλωσε λακωνικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο λόγος για τον Ρίτσαρντ Σορτζ (1895 – 1944) Γερμανό δημοσιογράφο και Σοβιετικό κατάσκοπο ενεργό πριν και κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.



O ρώσος πρόεδρος μιλάει για το εάν πιστεύει στο πεπρωμένο διαφωνόντας με τη λογική πώς ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. «Πιστεύω στο πεπρωμένο, αλλά πιστεύω επίσης ότι μπορούμε να το επηρεάσουμε» ξεκαθαρίζει. «Αν έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, στις ικανότητές σου, και το πιο σημαντικό, στο ότι κάνεις το σωστό, αυτό πραγματικά βοηθάει» τονίζει.

Εντύπωση προκαλεί ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, στην οποία μιλάει και για τα παιδιά και τα εγγόνια του, ο πρόεδρος της Ρωσίας μιλάει κοφτά στον δημοσιογράφο, αρνούμενος να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση δε θέλει.



Πιθανότατα, ο Σορτζ επηρέασε τον Πούτιν περισσότερο απ’ ό,τι ήθελε να ομολογήσει, καθώς το διάστημα 1985-1990 εργάστηκε στην Ανατολική Γερμανία ως μυστικός πράκτορας της Επιτροπής της Κρατικής Ασφάλειας (Комитет Государственной Бeзoпасности, КГБ - KGB).

Ρίτσαρντ Σορτζ (Bundesarchiv)



Γεννημένος στο Μπακού το Αζερμπαϊτζάν από Γερμανό πατέρα και Ρωσίδα μητέρα εργάστηκε ως Γερμανός δημοσιογράφος τόσο στη ναζιστική Γερμανία όσο και στην αυτοκρατορία της Ιαπωνίας. Το κωδικό του όνομα ήταν "Ramsay" (Ρωσικά: Рамза́й). Πολλές διάσημες προσωπικότητες τον θεωρούσαν έναν από τους καλύτερους κατάσκοπους.

Ο Σορτζ είναι ο πιο διάσημος για τη δράση στην Ιαπωνία το 1940 και το 1941, οπότε παρείχε πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο του Αδόλφου Χίτλερ να επιτεθεί στη Σοβιετική Ένωση. Στη συνέχεια, στα μέσα Σεπτεμβρίου 1941, ενημέρωσε τους Σοβιετικούς ότι η Ιαπωνία δεν σκόπευε να επιτεθεί στη Σοβιετική Ένωση στο εγγύς μέλλον. Ένα μήνα αργότερα, ο Σορτζ συνελήφθη στην Ιαπωνία για κατασκοπεία. Βασανίστηκε, αναγκάστηκε να ομολογήσει, δικάστηκε και απαγχονίστηκε τον Νοέμβριο του 1944.

Του απονεμήθηκε μετά θάνατον, το 1964, ο τίτλος του «Ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης».

'I believe in destiny, but I also believe that we can influence it,' #Putin shares his thoughts on destiny.



FULL VIDEO: https://t.co/vFTtZQKgt1 pic.twitter.com/ge32qm2qtT