Συνάντηση με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο είχε τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον ο κύπριος υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης.



Κατά τη συνάντηση, ο κ. Χριστοδουλίδης είχε τη δυνατότητα να περιγράψει την τεταμένη κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, με τις τούρκικες προκλήσεις και τις παράνομες γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μόργκαν Ορτέιγκους, ο κ. Πομπέο εξέφρασε τη στήριξή του στη Λευκωσία, επιβεβαιώνοντας την πάγια πολιτική των ΗΠΑ για το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της ΑΟΖ της.



Παράλληλα, εξέφρασε τη συνεχιζόμενη στήριξη των ΗΠΑ στις προσπάθειες της κυπριακής ηγεσίας για επανένωση της νήσου ως διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.



