Περισσότερες από τρεις ώρες διήρκεσαν η συνομιλίες μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών Βλαντίμιρ Πούτιν κα Τζο Μπάιντεν στην Βίλα λε Γκρανζ της Γενεύης. Ωστόσο, το ξεκίνημα της συνάντησης τους ήταν επεισοδιακό καθώς δημιουργήθηκε μια χαοτική κατάσταση με τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης Αμερικής και Ρωσίας.

Scene from the fracas earlier at the Biden-Putin summit here in Geneva, with Russian security forces pushing me out while President Biden looks on Photo: @b_smialowski pic.twitter.com/STkXXXhvU6

Οι δημοσιογράφοι φάνηκαν να μπλοκάρουν κάμερες ενώ άλλα άτομα μιλούσαν μεταξύ τους καθώς οι δύο πρόεδροι προσπαθούσαν να κάνουν τις εναρκτήριες παρατηρήσεις τους. Ως αποτέλεσμα, η κατάσταση έγινε εξαιρετικά τεταμένη μεταξύ των δύο ταξιδιωτικών σωμάτων τύπου από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, σύμφωνα με την επικεφαλής του CNN και ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου, Kaitlan Collins.

Στο δημοσίευμα του CNN αναφέρεται, ακόμα, ότι οι δημοσιογράφοι περιέγραψαν στιγμές φρενίτιδας μέσα στην αίθουσα συσκέψεων, με φωνές και σπρωξίματα.

Δημοσιογράφος του CBS ανέφερε πως κάποιοι Ρώσοι ανταποκριτές εμπόδισαν Αμερικανό ηχολήπτη να μπει στον χώρο, επειδή βιάζονταν να πιάσουν θέσεις μπροστά στους δύο προέδρους.

No matter how much advance goes into these things (and it’s a lot) something always goes crazy the day of. In this case, it was a massive scrum of #russian press preventing the US Press audio guy from getting into the room on time. pic.twitter.com/JQ4BB5da9d