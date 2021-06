Οι σημερινές συνομιλίες ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και στον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν φέρνουν στο νου έντονες αναμνήσεις από την Σύνοδο της Γενεύης το 1985 όταν οι δύο ψυχροπολεμικοί εχθροί Ρόναλντ Ρέιγκαν και Μιχαήλ Γκορμπατσόφ συναντήθηκαν για πρώτη φορά.

Ο καιρός τον Νοέμβριο εκείνον στην ελβετική πόλη μπορεί να ήταν ψυχρός, αλλά οι σχέσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Μόσχα ξεκίνησαν τότε να αναθερμαίνονται καθώς ο αμερικανός πρόεδρος και ο σοβιετικός ηγέτης συναντήθηκαν σε ουδέτερο έδαφος.

Σήμερα, περίπου 36 χρόνια μετά, ο Μπάιντεν και ο Πούτιν θα έχουν συνομιλίες με πολύ λιγότερες προσδοκίες στις όχθες της Λίμνης της Γενεύης.

Πίσω στο 1985, "η ατμόσφαιρα ήταν χαλαρή...Είχαν αμφότεροι από κάτι για να σαγηνεύσουν την άλλη πλευρά", θυμάται ο πρώην ανταποκριτής του AFP Ντιντιέ Λαπεϊρονί, ο οποίος είχε καλύψει δημοσιογραφικά τις συνομιλίες των δύο ηγετών.

Photo-op was also jammed and chaotic at first Reagan-Gorbachev Summit in Geneva in 1985. pic.twitter.com/5dA4YPLcsN