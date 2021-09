Σε μια κρίσιμη φάση βρίσκει η σύναψη της ελληνογαλλικής συμφωνίας τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς αύριο συναντάται με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν στο Σότσι.

Παράλληλα, η τουρκική προεδρία διαρρέει στα μέσα ενημέρωσης ότι επίκειται συνάντηση του Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν στη Ρώμη στο πλαίσιο της Συνόδου G20.

Και μπορεί ο Τούρκος πρόεδρος να σταμάτησε προσωρινά την επιθετική ρητορική εναντίον των ΗΠΑ, όμως ο κυβερνητικός εταίρος του, Ντεβλέτ Μπαχτσελί συνεχίζει, καθώς σε μήνυμά του στο twitter ανέφερε ότι «η Τουρκία δεν είναι ούτε αποικία ούτε η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ».

Στο μεταξύ, με αφορμή την αυριανή συνάντηση Ερντογάν-Πούτιν και τις προθέσεις του πρώτου να αγοράσει νέο ρωσικό εξοπλισμό προκάλεσαν την αντίδραση του Αμερικανού γερουσιαστή, Μπομπ Μενέντεζ, ο οποίος έγραψε στο twitter ότι «ήμασταν ξεκάθαροι όταν συντάξαμε τη νομοθεσία CAATSA ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται σε κάθε οντότητα που συναλλάσσεται με τον αμυντικό κλάδο και τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας». Πρόσθεσε δε ότι κάθε νέα αγορά από την Τουρκία πρέπει να σημαίνει και νέες κυρώσεις.

We were crystal clear when we wrote the CAATSA law: Sanctions are mandated for any entity that does significant business with the Russian military or intelligence sectors. Any new purchases by Turkey must mean new sanctions. https://t.co/FfFTxjRKlI