Το αεροδρόμιο Schonefeld στο Βερολίνο έκλεισε λόγω βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σε ανακοίνωσή του το αεροδρόμιο σημειώνει ότι έχουν ήδη ακυρωθεί ορισμένες πτήσεις, ενώ άλλες έχουν εκτραπεί.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου γνωστοποίησε ότι η βόμβα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών και άμεσα κλήθηκαν οι Αρχές.

Το αεροδρόμιο βρίσκεται περίπου 18 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της γερμανικής πρωτεύουσας.

