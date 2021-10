Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή Άρλιγκτον του Τέξας με τις αρχές της πόλης να έχουν σπεύσει στην περιοχή μετά από αναφορές για περιστατικό με πυροβολισμούς σε τοποθεσία όπου στεγάζεται Λύκειο.

Την είδηση μετάδωσε το ABC, το οποίο και αναφέρει πως το περιστατικό είναι σε εξέλιξη.

Πληροφορίες από το δίκτυο CBCN κάνουν λόγο για έναν νεκρό τουλάχιστον. (Δάσκαλο) και επισημαίνουν πως ο δράστης δεν έχει συλληφθεί και βρίσκεται εντός του σχολείου.

BREAKING UPDATE! There has been a school shooting at Timberview High School in Arlington, Texas, which is located in the Dallas/Ft. Worth Metroplex. Possible 6 shot, 1 teacher dead. Active shooter still in the building. Police Frequency on Telegram pic.twitter.com/jrjGpSENbW

Την ίδια ώρα το Dallas News κάνει λόγο για αρκετούς τραυματίες.

Πρόκειται για το Λύκειο Tίμπερβιου το οποίο όπως δηλώνει η ανεξάρτητη σχολική αρχή, έχει αποκλειστεί.

Η αστυνομία του Άρλινγκτον ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί «μεθοδική έρευνα».

Σημειώνεται πως στο σημείο έχει σπεύσει και η αντίστοιχη αντιτρομοκρατική υπηρεσία (ATF).

Το Άρλινγκτον βρίσκεται ανάμεσα στο Ντάλας και το Φορθ Γουόρθ.

We are on scene at a shooting at Timberview High School. We are doing a methodical search and working closely with @ATFHQ @mansfieldisd Police, @MansfieldPDTX @GrandPrairiePD and other agencies. We will be announcing a parent staging location soon once the location is identified pic.twitter.com/R08TuHPMHh