Σοβαρά προβλήματα για τη δημόσια υγεία αλλά και για το περιβάλλον έχει προκαλέσει το πυκνό τοξικό νέφος που έχει καλύψει το Σίδνεϊ, εξαιτίας των πυρκαγιών που καταστρέφουν τις ανατολικές ακτές της Αυστραλίας από την Παρασκευή.

Το επίπεδο της ατμοσφαιρικής μόλυνσης στο Σίδνεϊ έχει φτάσει σε «επικίνδυνο» επίπεδο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, με τη συγκέντρωση των μικροσωματιδίων PM 2,5 να φτάνει τα 186 μέρη ανά εκατομμύριο στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης, ποσοστό που συγκρίνεται με αυτό που είχε καταγραφεί νωρίτερα αυτό τον μήνα στο Νέο Δελχί της Ινδίας.

Sydney air quality has plummeted due to bushfire smoke, with some areas matching the level of air pollution in New Dehli pic.twitter.com/u0sjzm49dV