Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στο Μόντρεαλ, στην έδρα της γαλλικής εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών Ubisoft, με τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια να κάνουν λόγο για «πιθανή» κατάσταση ομηρείας.

Η αστυνομία της πόλης επιβεβαίωσε μέσω του Twitter ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση και ότι οι αρχές επί του παρόντος «επαληθεύουν τις πληροφορίες». «Ζητάμε από τον κόσμο να αποφεύγει αυτόν τον τομέα», πρόσθεσε.

Officers have been sent to the location following a 911 call. Specialized #SPVM officers are on site inspecting the premises. There are no injuries reported. https://t.co/omrH0sYHbQ

— Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

Το κανάλι LCN έδειξε εικόνες στις οποίες διακρίνονται πολλές δεκάδες άνθρωποι αποκλεισμένοι στη στέγη του κτιρίου όπου έχει την έδρα της η Ubisoft και έκανε λόγο για «πιθανή ομηρεία».

«Αστυνομικοί έσπευσαν επί τόπου» μετά από τηλεφώνημα στο 911, στον αριθμό των επειγόντων περιστατικών, ανέφερε μόνο η αστυνομία.

«Η πληροφορία δεν έχει επαληθευτεί ακόμη. Αστυνομικοί (…) ειδικευμένοι σε τέτοιου είδους επεμβάσεις βρίσκονται επί τόπου και κάνουν επαληθεύσεις. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ