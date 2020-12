Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Αυτοκίνητο ανέβηκε σε πεζοδρόμιο στο δήμο του Χακνεϊ του ανατολικού Λονδίνου τραυματίζοντας αδιευκρίνιστο αριθμό πολιτών.

Η Σκότλαντ Γιαρντ δήλωσε ότι το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται για την ώρα ως τρομοκρατικό και ότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν το όχημα να έχει προσκρούσει σε δέντρο, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει περιπολικά της αστυνομίας, ασθενοφόρα και όχημα της πυροσβεστικής.

Ο αριθμός και η κατάσταση των τραυματιών που έχουν αναφερθεί δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε συγκεκριμένα στην περιοχή του Στάμφορντ Χιλ.

