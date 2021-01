Αποκλείστηκε από τις αρχές το Καπιτώλιο εξαιτίας «εξωτερικής απειλής ασφάλειας», σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Καπιτωλίου.

«Για όλα τα κτίρια μέσα στο συγκρότημα του Καπιτωλίου: Εξωτερική απειλή ασφαλείας, καμία είσοδος ή έξοδος δεν επιτρέπεται. Μείνετε μακριά από εξωτερικά παράθυρα, πόρτες. Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο καλυφθείτε» αναφέρει το μήνυμα ασφαλείας σύμφωνα με το CBS.

Σύμφωνα με το Bloomberg, αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η εκκένωση κατά τη διάρκεια της πρόβας ορκωμοσίας έγινε εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε αρκετά τετράγωνα μακριά από το Καπιτώλιο και δεν φαίνεται να συνιστά απειλή. Η πυρκαγιά φέρεται να ξέσπασε σε ξενώνα αστέγων.

BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY