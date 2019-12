Σε συναγερμό βρίσκονται εδώ και λίγη ώρα οι αρχές στην Βρετανία καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως όχημα έχει πέσει πάνω σε παιδιά Γυμνασίου στην πόλη Έσσεξ.

Το περιστατικό συνέβη νωρίτερα στο Λούτον και συγκεκριμένα στον δρόμο Willingale κοντά στο Γυμνάσιο Debden με τις πρώτες αναφορές των βρετανικών ΜΜΕ να κάνουν λόγο για πολλά παιδιά τραυματίες.

Ο δρόμος στο σημείο αυτή την ώρα κλειστός ενώ η αστυνομία της πόλης έχει σπεύσει στο σημείο και καλεί τους πολίτες να μείνουν μακριά ενώ παράλληλα αναζητά μάρτυρες που ενδεχομένως συμβάλλουν στην έρευνα.

We are currently at the scene of a serious collision on Willingale Road, #Loughton.



The road cannot be accessed from junctions on either side of Debden Park High School.



Closure runs between Rookwood Ave and Audley Gardens.



Please avoid the area where possible. pic.twitter.com/ZRPPlJGtH4