Συναγερμός στην Τουρκία για να αποτραπούν ροές Αφγανών μεταναστών μετά την επικράτηση των Ταλιμπάν στη χώρα τους. Η Τουρκία έχει αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων της στο Ιράν με περαιτέρω ενισχύσεις να αναπτύσσονται στην περιοχή κατά της παράτυπης μετανάστευσης, δήλωσαν οι αρχές το Σάββατο σύμφωνα με το Anadolu.



Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Μεχμέτ Εμίν Μπιλμέζ, κυβερνήτης της ανατολικής επαρχίας Βαν, δήλωσε: "Από τις 13 Ιουλίου, με τις δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί από άλλες επαρχίες, τα μέτρα ασφαλείας διατηρούνται σε υψηλό επίπεδο στα σύνορα".

Εποπτεύοντας την κατασκευή ενός αρθρωτού τείχους που χτίζεται στις ανατολικές επαρχίες Βαν και Άγκρι για να αποτρέψει την είσοδο παράτυπων μεταναστών στην Τουρκία μέσω των ιρανικών συνόρων, ο Μπιλμέζ είπε: "Εκτός από το τείχος, οι αστυνομικοί διατηρούν τα σύνορα υπό έλεγχο ημέρα και νύχτα". "Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, αποστέλλονται ενισχύσεις από άλλες επαρχίες στην περιοχή ως μέρος της υποστήριξης της χωροφυλακής κατά μήκος της συνοριακής γραμμής, σημείωσε. Επίσης, η γενική διεύθυνση ασφαλείας παρείχε υποστήριξη στην περιοχή με 50 τεθωρακισμένα οχήματα και 35 άτομα προσωπικό, πρόσθεσε ο κυβερνήτης.



Εν τω μεταξύ, ο συνταγματάρχης Ιλκέρ Ερτουγκρούλ, διοικητής της συνοριακής ταξιαρχίας, είπε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την προστασία των ιρανικών συνόρων μήκους 295 χιλιομέτρων με έξι τάγματα, τρία τάγματα κομάντο, καθώς και τεθωρακισμένα οχήματα. Οι εργασίες υποδομής και υπερκατασκευής 58 πύργων παρατήρησης και 45 πύργων επικοινωνίας έχουν ολοκληρωθεί, πρόσθεσε ο Ερτουγκρούλ.



Η κατασκευή αρθρωτής τοιχοποιίας πραγματοποιείται σε τρεις φάσεις σε τμήμα 64 χιλιομέτρων της περιοχής, τόνισε, λέγοντας ότι η κατασκευή δύο επιπλέον συνοριακών αστυνομικών τμημάτων και έργων ηλεκτροοπτικών πύργων στην περιοχή είναι σε εξέλιξη.



Οι εργασίες για το τείχος έχουν ολοκληρωθεί σε τμήμα 6 χιλιομέτρων της δεύτερης φάσης, ενώ στην τρίτη φάση έχει ξεκινήσει η κατασκευή μήκους περίπου 200 μέτρων του τείχους, πρόσθεσε.

