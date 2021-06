Τεράστια σύννεφα καπνού έχουν καλύψει τον ουρανό στο νότιο Λονδίνο μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε γκαράζ κοντά στο σταθμό του μετρό Elephant and Castle.

Οι αυτόπτες μάρτυρες δημοσίευσαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν μια τεράστια έκρηξη, ενώ μαύρος καπνός καλύπτει τον ουρανό.

Ένας εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου είπε στο MailOnline ότι έλαβε μια αναφορά πυρκαγιάς σε ένα γκαράζ κοντά στο σταθμό Elephant and Castle στις 1.43 μ.μ. Σημείωσε δε ότι 10 πυροσβέστες και 70 πυροσβέστες μάχονται αυτήν τη στιγμή τη φωτιά, αλλά δεν γνωρίζουν εάν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ένας μάρτυρας έγραψε στο Twitter: «Ο καπνός εξακολουθεί να ξεχειλίζει, η περιοχή κάτω από το σταθμό ονομάζεται Little Columbia και υπάρχουν πολλά μικρά κολομβιανά καταστήματα και εστιατόρια που τώρα καλύπτονται από πυκνό μαύρο καπνό».

#BREAKING: Emergency services responding to reported fire and explosion at Elephant and Castle station in Londonpic.twitter.com/zmlfAMYZ7q