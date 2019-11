Η γέφυρα Βόξχολ στο Λονδίνο έκλεισε νωρίτερα από τις αστυνομικές αρχές και από τις δύο λωρίδες εξαιτίας ενός ύποπτου παρατημένου οχήματος που βρέθηκε λίγα μόλις μέτρα από τα κεντρικά των MI6.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία που ερευνά το όχημα έστειλε ειδικούς αστυνομικούς με όπλα για να απαγορεύσουν τη διέλευση οχημάτων στην περιοχή, γύρω στις 4 το απόγευμα. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι υπάρχουν αστυνομικοί παντού και μάλιστα σταματούν και τους πεζούς απαγορεύοντάς τους να περάσουν από τη γέφυρα.

Πληροφορίες κάνουν λόγο και για αστυνομικό ελικόπτερο που πετά πάνω από την περιοχή. Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε πως οι αρχές παρακολουθούν την γέφυρα από τη στιγμή που βρέθηκε το εγκαταλελειμμένο όχημα.

Το περιστατικό επηρεάζει και την κυκλοφορία του μετρό του Λονδίνου, καθώς στη Βόξχολ οι έξοδοι 1 και 2 του μετρό είναι κλειστές, σύμφωνα με σχετικό tweet.

Μάλιστα, υπήρξε και ανακοίνωση στο Twitter στην οποία αναφέρεται ότι τα τρένα δεν θα σταματούν στο σταθμό Βόξχολ μέχρι να δώσει άδεια η αστυνομία.



Vauxall Bridge will remain closed whilst the vehicle is assessed by specialist officers. Buses will be diverted and members of the public are advised to avoid the area. Thanks for your patience and cooperation. — Lambeth MPS (@LambethMPS) November 1, 2019

⚠️*UPDATE 01/11* Trains will not be stopping at Vauxhall until further notice due to Police dealing with an incident near the station. Ticket acceptance in place with Southern between Clapham Junction and London Victoria and London Underground via any reasonable route. — SWR Help (@SW_Help) November 1, 2019

The view of Vauxhall Bridge from 8 floors up. Police everywhere. Road & half of the junctions closed. @metpoliceuk - gwarn? pic.twitter.com/CrzAjtnO6b — Nay Oh Mee (@MissNaomiBD) November 1, 2019

Πηγή: Daily Mail