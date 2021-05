Για πρώτη φορά από την έναρξη της στρατιωτικής κλιμάκωσης με τη Χαμάς που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο σήμερα για συναγερμό εξαιτίας εκτόξευσης ρουκετών εναντίον του βόρειου τμήματος της χώρας.

Μέχρι στιγμής, οι ρουκέτες που εκτοξεύονται από τη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς ενεργοποιούσαν σειρήνες της αεράμυνας στο νότιο και στο κεντρικό Ισραήλ, αλλά όχι στον βόρειο τομέα της χώρας.

Όμως σήμερα ήχησαν σειρήνες εκ νέου όχι μόνο στη μητρόπολη Τελ Αβίβ, όπου οι κάτοικοι έσπευσαν στα καταφύγια, αλλά και στην κοιλάδα Ισραέλ, στη Γαλιλαία (βόρεια).

The rocket attacks from Gaza appear to have had their range significantly extended, hitting central and northern Israel.



