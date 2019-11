Ο σταθμός του ΜΕΤΡΟ Γιούστον στο Λονδίνο εκκενώθηκε νωρίτερα λόγω καπνού, που σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες ερχόταν από τραίνο.

Στο Twitter δημοσίευσε κάποιος επιβάτης ότι έβλεπε καπνό, ενώ κάποιος άλλος έκανε λόγο για φωτιά.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής του Λονδίνου είπε: «Κληθήκαμε στις 9:09 το πρωί. Έχουμε στείλει άτομα να ερευνήσουν το περιστατικό.»

Firefighters are investigating a fire alert at #Euston underground station. We were called at 9.09am. More soon pic.twitter.com/bLNeY6PeyX