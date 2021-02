Η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία σήμαναν συναγερμό για τσουνάμι, μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών που σημειώθηκε στον νότιο Ειρηνικό.

«Επικίνδυνα κύματα που προκλήθηκαν από τον σεισμό είναι πιθανόν (να πλήξουν τις ακτές) μέσα στις τρεις επόμενες ώρες» ανέφερε το Κέντρο Συναγερμού για Τσουνάμι του Ειρηνικού. Κύματα ύψους από 30 εκατοστά μέχρι ένα μέτρο μπορεί να πλήξουν τα παράλια των Φίτζι, της Νέας Ζηλανδίας και του Βανουάτου.

TSUNAMI CONFIRMED. Observation - Norfolk Is at 2:15am AEDT. MARINE THREAT warning for LORD HOWE ISLAND. Issued by JATWC 3:01 AM AEDT Thu 11 Feb 2021. Tsunami affecting marine area commencing after 2:45 am AEDT Thu, persisting for several hours Warnings at: https://t.co/cuhd1HTN87 pic.twitter.com/KtL1fMMoyh