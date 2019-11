Η Marvel ζήτησε από τοπικό σύμβουλο της Νέας Υόρκης την περασμένη εβδομάδα να μην χρησιμοποιεί κινηματογραφικούς χαρακτήρες της για πολιτικούς σκοπούς, όταν δημοσίευσε φωτογραφία του με στολή του Captain America σε ένα e-mail για συγκέντρωση χρημάτων.

Ο Μπέντζαμιν (Μπεν) Κάλος, ο οποίος εκπροσωπεί τον Άνω Ανατολικό Τομέα του Μανχάταν και διεκδικεί την προεδρία του δημοτικού συμβουλίου, έλαβε επιστολή την περασμένη Παρασκευή λίγο μετά την εκστρατεία να σταματήσει να κάνει χρήση των υπερηρώων της, καθώς στο email προς τους πιθανούς δωρητές και υποστηρικτές της εκστρατείας του είχε διάφορες αναφορές στους χαρακτήρες της Marvel.

Στη φωτογραφία που συνοδεύει το email ο 38χρονος Κάλος φορά τη στολή του Captain America και κρατά τη θρυλική ασπίδα του.

«Παρ’ όλο που ο Captain America ήταν πολύ απασχολημένος για την κατατρόπωση της Ύδρας, των Loki, Ultron και Thanos, ο Μπεν μάχεται για τους Νεοϋορκέζους» αναφέρεται στο email.

«Όπως και ο Captain America, μπορεί να μάχεται όλη την μέρα, αλλά πρέπει να σιγουρευτούμε ότι έχει τους πόρους για να συνεχίσει να αγωνίζεται» σημειώνεται στο email.

Ο Έλι Μπαρντ, αναπληρωτής νομικός σύμβουλος της Marvel, δεν το βρήκε διασκεδαστικό και ζήτησε από τον Μπεν Κάλος να σταματήσει να χρησιμοποιεί τους χαρακτήρες κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του.

«Ενώ η Marvel εκτιμά τον θαυμασμό σας για τα δημιουργήματά της και σας καλωσορίζει στην ομάδα των θαυμαστών της, σας ζητάμε οι χαρακτήρες μας να μην χρησιμοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς» τονίζεται στην επιστολή.

Got this charming letter from @Marvel and got a kick out of it, thought you might too! https://t.co/azqawtAmQY pic.twitter.com/iP0vDkOaWF