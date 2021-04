Απίστευτους ισχυρισμούς διατύπωσε ο Ταγίπ Ερντογάν παρουσιάζοντας την Τουρκία ως … θύμα αρμενικών συμμοριών και τις ΗΠΑ ως ανίδεες με την ιστορία.

Μετά τη συνεδρίαση του τουρκικού υπουργικού συμβουλίου ο πρόεδρος Ερντογάν είπε σύμφωνα με την Daily Sabah ότι αρμενικές συμμορίες, στις οποίες συμμετείχαν τουλάχιστον 150.000 με 300.000 άτομα διέπραξαν σφαγές σε τουρκικά εδάφη. Επιπλέον είπε ότι σε συνεργασία με ρωσικές δυνάμεις πολεμούσαν κατά της Τουρκίας και οι αρχές της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, έλαβαν μέτρα προφύλαξης.

LIVE — Erdoğan: Armenian gangs, who were at least 150,000 to 300,000 people, carried out massacres in Turkish territory. Furthermore, they partnered with Russian forces to fight against us. Ottoman authorities took precautions pic.twitter.com/bg94Gd3Vjh