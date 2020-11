Ένα ακόμα μεγάλο βήμα για την εξασφάλιση της επάρκειας εμβολιασμών στη γηραιά ήπειρο έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά και τη συμφωνία με την κοινοπραξία Pfizer/BioNTech για τη διάθεση του εμβολίου της.

"Υπογράψαμε το 5ο μας συμβόλαιο με έναν κατασκευαστή εμβολίων, για να εξασφαλίσουμε ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενα μελλοντικά εμβόλια για τους Ευρωπαίους", ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Επεσήμανε ότι έχουν εξασφαλιστεί 1,2 δισεκατομμύρια δόσεις μελλοντικών εμβολίων και αναμένεται να ακολουθήσουν περισσότερες.

We have signed our 5th contract with a vaccine producer, to secure one of the most promising future vaccines for Europeans.



Overall, we have secured 1.2 billion doses of future vaccines so far. More will follow.



A safe and effective vaccine can help us return to normal life. https://t.co/jV0fsJXkpS